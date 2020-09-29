Амністія бойовиків на Донбасі має бути загальною для всіх - Фокін

Заступник української делегації у тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заявив, що амністія бойовиків на Донбасі має бути загальною для всіх.

Про це він сказав під час засідання Комітету з питань організації місцевої влади і державного самоврядування, передає "Прямий".

Амністія мусить бути загальною і тільки тоді в ній є якийсь сенс. Бо вона деморалізує противника і зберігає сотні й тисячі життів наших воїнів", - сказав Фокін.

Раніше представник Донецької області на переговорах ТКГ Денис Казанський заявив, що бойовики поводяться агресивніше, коли чують з України про поступки.

Нагадаємо, 31 серпня, на сайті Офісу президента з'явилась петиція від політолога Андрія Смолія про відставку Вітольда Фокіна з посади заступника голови української делегації у ТКГ.

П'ятий президент України Петро Порошенко зазначив, що заява Фокіна про особливий статус Донбасу - це капітуляція України.

Прямий канал

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