Амосову знову поновили на посаді ректора, МОЗ має намір оскаржити рішення суду

МОЗ має намір оскаржити рішення суду і хоче звернутися в поліцію зі скаргою на суддю, який його прийняв.

Окружний адміністративний суд Києва зупинив наказ МОЗ про звільнення Катерини Амосової з посади ректора Національного медичного університету імені Богомольця і заборонив займати цю посаду будь-кому іншому, окрім неї. Про це в суботу, 22 жовтня, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

У відомстві уточнили, що таке рішення суд прийняв 20 грудня.

"Окружний адміністративний суд м. Києва прийняв рішення, згідно з яким зупинив наказ МОЗ України про звільнення Катерини Амосової з посади ректора і заборонив будь-кому займати посаду ректора, крім неї. МОЗ України оскаржить рішення суду і звернеться в Нацполіцію зі скаргою на відповідного суддю", - відзначили в міністерстві.

Рішення Окружного адміністративного суду Києва в МОЗ назвали "прямим свідченням суддівського свавілля" і підкреслили, що суд фактично вирішив трудовий спір, який не в його компетенції, оскільки така справа вже розглядається Печерським райсудом Києва.

Сама Амосова на сайті університету ім. Богомольця опублікувала заяву, у якій вітала рішення суду.

"Суд дав чіткий меседж, що жодна людина, крім законно обраного ректора, не може керувати нашою alma mater. Суд зупинив дію нікчемного наказу в.о. міністра Супрун про моє повторне звільнення... Вважаю своїм найпершим обов'язком повернути в НМУ всю нашу команду, яка постраждала від репресій підлих і нікчемних мінздоровських маріонеток, які дорвалися до влади і грошей", - написала Амосова.

Нагадаємо, 20 лютого 2018 року МОЗ в перший раз відсторонило Амосову від виконання обов'язків ректора медуніверситету ім. Богомольця через зрив ліцензійного іспиту Крок для студентів-стоматологів 3-го курсу.

У березні вона через суд повернула собі посаду, але у квітні її звільнили.

Це рішення Амосова оскаржила, і у вересні Печерський суд Києва відновив її на посаді. Однак у жовтні Міністерство охорони здоров'я вдруге звільнило ректора медуніверситету.