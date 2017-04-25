Анастасия Задорожная: что известно о 28-летней главной люстраторше

Директором Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции стала 28-летняя Анастасия Задорожная

Как передает Politeka, именно она победила в конкурсе на эту должность.

До этого момента с 17 марта Задорожная исполняла обязанности директора люстрационного департамента. А вообще она работает в отделе правового обеспечения и научно-аналитической работы данного департамента.

В 2010 году Задорожная закончила Киевский национальный университет внутренних дел по специальности «Правоведение».

Ранее она была помощником народного депутата Верховной Рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Олега Барны.

Отметим, всего за пост главы люстрационного департамента Минюста боролись 13 человек.

Напомним, что последние несколько месяцев после увольнения Татьяны Козаченко департамент люстрации работал без руководителя. Де-факто его обязанности исполнял главный специалист отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы департамента Анна Калинчук. Но при этом у нее не было права подписывать служебные записки и письма или запросы. Эти вопросы в меру своих полномочий решал заместитель министра Сергей Петухов.

Politeka

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