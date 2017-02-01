Андерс Самуэльсен: мы стоим плечом к плечу с украинцами (Politiken, Дания)

Первая поездка Андерса Самуэльсена (Anders Samuelsen) за пределы ЕС в ранге министра иностранных дел, завершившаяся во вторник, стала настоящим боевым крещением.



Вместе со своим украинским коллегой Павлом Климкиным он посетил разрушенную войной украинскую Донецкую область, где в последние дни происходили самые ожесточенные бои с тех пор, как два года назад стороны договорились о шатком перемирии.



Положение в этом районе было настолько напряженным, что министры из соображений безопасности отказались от посещения территории у линии фронта. Вместо этого они посетили блокпост 14 у приморского города Мариуполя в семи километрах от так называемой контактной линии враждующих сторон, и даже там, по словам датского министра иностранных дел, на расстоянии нескольких километров, можно было слышать артиллерийскую канонаду.



«Датчане не каждый день встречаются с такими вещами, я отчетливо слышал грохот выстрелов и был вынужден ходить в бронежилете, на меня это произвело большое впечатление», — говорит Андерс Самуэльсен.

«Украинское правительство, несомненно, обеспокоено нынешней эскалацией. Украинцы испытывают давление, поэтому важно подчеркнуть, что мы стоим плечом к плечу с ними», подчеркнул он.

Опасный вакуум, если война будет забыта

Политические переговоры, которые Самуэльсен провел в понедельник в Киеве, дали ему некоторое представление о широкомасштабных реформах, проведенных на Украине в последние годы. Но Самуэльсен подчеркнул необходимость продолжения украинских реформ и, не в последнюю очередь, борьбы с коррупцией. Дания (как известно) возглавляет новую программу ЕС в этой области.

В то же время он подчеркнул необходимость бороться с тем, что война, которая идет на Украине уже три года, начинает забываться.

«В настоящее время в мире так много конфликтов, что этот конфликт рискует быть забытым. Это не хорошо, потому что это может создать вакуум, который будет использован Россией. Россия, являющаяся причиной этого конфликта, естественно, несет особую ответственность за выполнение Минских обязательств», — говорит он.

Давно уже не было так опасно

После заключения Минска 2 в феврале 2015 года перемирие почти ежедневно нарушалось как украинскими правительственными войсками, так и поддерживаемыми Москвой сепаратистами так называемых народных республик в Донецкой и Луганской областях. И хотя очень редко случались недели без смертных случаев, военные действия в основном имели относительно ограниченный масштаб, ни одна из сторон не захватывала больших территорий.

Совсем не обязательно, что и на этот раз все будет так же, уже давно риск эскалации не выглядел таким серьезным. Это частично может объясняться изменением геополитической ситуации в связи с тем, что Дональд Трамп (Donald Trump) стал президентом США, что напугало Киев (возможным) русским наступлением. Но частично и тем, что украинские войска, видимо, играют с огнем, выдвигаясь на ранее ничейную территорию, граничащую с контактной линией.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, провела во вторник чрезвычайное заседание в связи с эскалацией на востоке Украины. Совет Безопасности ООН также был проинформирован об этом.

Томас Хейне