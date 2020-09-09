Андрій Богдан: "Зеленський зараз "бронзовий", з нього зробили Брежнєва"

Колишній голова Офісу президента Андрій Богдан вважає, що команда медіаекспертів, яких привів його наступник Андрій Єрмак, створює неправильний образ Володимира Зеленського, який нагадує йому генсека СРСР Леоніда Брежнєва.

"Українська правда" повідомляла, що медійні питання в Офісі президента Володимира Зеленського замість Кирила Тимошенка перебрав на себе політтехнолог Михайло Подоляк, якого привів у команду Андрій Єрмак.

За словами Богдана, Кирило Тимошенко - це експерт медіаринку, якого він привів у команду і без якого команда Зеленського не впоралася б у виборчих кампаніях.

"Коли Кирило відповідав за інформаційну політику Офісу президента і президента, то президент був живий, веселий, "свій хлопець". А зараз Кирила відсунули - і там прийшли аферисти медіаринку. І Володимир Олександрович зараз бронзовий. Вони його не просто наживо зализали до бронзового кольору, вони зробили з нього якогось Брежнєва.

Ну, як можна: свій хлопець, наш - із народу, і ось це він бах-бах, м'ячик закинув - а там рядком стоять чиновники і, як пінгвіни, аплодують. Я взагалі не розумію... Напевно, це не готувалося - але це не можна в ефір пускати.

Я півроку не розумію, що вони з нього роблять, що вони з нього ліплять. Сильного президента? Так він же прийшов, як свій хлопець! Навіщо? Ви ж брешете! Люди ж відчувають. Він завоював довіру тим, що він - чесний, порядний, свій хлопець простий. Такий, як ми. Говорить людською мовою.

Чого ви з нього ліпите Брежнєва? Він не схожий на Брежнєва! Він не буде Брежнєвим. Він ніколи не зрозуміє цієї системи координат. Він викликає зараз несприйняття, мені так здається".

Богдан також заявив, що він намагався боротися з тим, що Володимир Зеленський не зустрічається з людьми наодинці, а зараз "неможливо потрапити до президента, не погодивши з головою Офісу президента".

Крім того, колишній глава ОП висловив думку, що Іван Баканов як глава Служби безпеки - "дуже не на своєму місці", а СБУ займається чим завгодно, але не безпекою.

На думку Богдана, Зеленському треба всерйоз задуматися про кадри: "починати чухати голову, тому що це може погано все закінчитися".

Волинь24

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