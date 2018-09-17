Голова Верховної Ради України Андрій Парубій: Цього тижня ми маємо змогу провести законопроекти, які передбачають зміни до Конституції (відео) А.Парубій сказав про це, відкриваючи засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій і груп.

Про це повідомляє Інформаційне управління Парламенту.

Голова Верховної Ради України далі зазначив, що в четвер Верховна Рада має оновити склад ЦВК. «Центральна виборча комісія має бути оновлена чим швидше», - додав він. Крім того, за його словами, «ми маємо цього тижня затвердити порядок денний дев’ятої сесії».

А.Парубій також повідомив, що 20 вересня буде Щорічне послання Президента України до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України