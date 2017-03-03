Андрей Блинов: Давайте вспомним, как именно Насиров стал главой Государственной фискальной службы

Журналист Андрей Блинов на своей странице в Facebook предложил вспомнить, кто и когда назначил Романа Насирова главой Государственной фискальной службы.

Давайте вспомним и заодно ответим на простейшие вопросы, как именно Роман Насиров стал главой Государственной фискальной службы.

Кто его назначил?

Его назначило правительство Яценюка в мае 2015 года.

Насколько велика была конкуренция?

В конкурсе принимали участие 67 человек, из них 12 прошли квалификацию и вышли в финал.

На рассмотрение главы правительства были поданы две кандидатуры: Андрея Коломийца и Романа Насирова.

Кто отбирал кандидатов?

Отбор осуществлял Совет по отбору кандидатуры на пост руководителя ГФС.

Кто именно выбрал Насирова?

Председатель комиссии - министр финансов Наталия Яресько, зампредседателя комиссии - замминистра финансов Olena Makeieva.

Другие члены комиссии: Ігор Уманський, Oksana Markarova (оба - минфин), Анна Деревянко (директора Европейской Бизнес Ассоциации), Taras Kachka (представитель Американской Торговой Палаты), Леонід Козаченко (председатель Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины), Валерій Пекар (вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, координатор гражданской платформы "Новая Страна"), Algirdas Gediminas Šemeta (бизнес-омбудсмен).

Если кто из действующих лиц голосовал против, напишите.