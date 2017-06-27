Андрей Парубий: Ключевой нашей задачей и целью должна стать безопасность

Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий во вступительном слове на пресс-конференции во вторник обозначил задачи на следующий год работы парламента, на чем он должен сосредоточиться: "Ключевой нашей задачей и целью, считаю, должна стать безопасность. В самом широком смысле, во всех главных сферах.

Это военная безопасность, которая должна быть реализована в полномасштабной поддержке украинской армии, восстановление территориальной целостности Украины, обретение Украиной членства в НАТО как сильнейшей гарантии ее территориальной целостности и мирного неба для наших детей.

Экономическая безопасность, которая достигается путем развития национального рынка, поддержкой отечественного товаропроизводителя, партнерским сотрудничеством с Европейским Союзом со стратегической целью полноправного членства в ЕС.

Энергетическая безопасность - прежде всего через диверсификацию поставок энергоносителей и максимальное задействование отечественного энергетического потенциала.

Информационная безопасность, воплощение и развитие современных технологий, кибербезопасность, защита украинского информационного пространства.

Безопасность и защита украинской гуманитарной сферы.

Но на пути в Европейский Союз мы не должны забывать, что Европа - это не только децентрализация, европейские стандарты ведения бизнеса или доступа к информации. Это новое качество жизни, которого нам не достичь без полномасштабных реформ во всех сферах.

Уверен, в Верховной Раде Украины восьмого созыва достаточно народных избранников, которым хватит воли, ответственности и настойчивости, чтобы шаг за шагом реализовать те изменения, за которые мы боролись во время Революции Достоинства, которых ждет от нас украинский народ и которые приведут Украину в Европейский Союз и НАТО.

На полпути не останавливаемся. Работаем!".

Верховная Рада Украиныhttp://iportal.rada.gov.ua/ru/news/Novosty/top_news/146575.html