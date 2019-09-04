Анну Коваленко назначили заместителем главы Офиса президента



Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Анны Коваленко заместителем главы Офиса президента.

Указ президента Владимира Зеленского о назначении Анны Коваленко на должность заместителя главы Офиса президента появился на сайте главы государства 4 сентября.

Коваленко избрали народным депутатом Верховной Рады IX созыва по списку партии Слуга народа.

Она брала активное участие во время событий Евромайдана, была командиром 39- й сотни Самообороны Майдана.

Она также работала советником трех министров обороны и министра информационной политики.

К слову, Кабинет министров решил уволить Виталия Кличко с поста главы КГГА.