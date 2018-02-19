Антикоррупционная прокуратура просит суд отстранить Труханова от должности мэра Одессы

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины просит Соломенский районный суд Киева отстранить от должности мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственный источник.

"Ходатайство уже подано", - заявил собеседник агентства.

САП заявляла о намерении обжаловать решение Соломенского районного суда Киева, который 15 февраля отпустил Труханова на поруки.

14 февраля 2018 года Труханов прилетел рейсом из Варшавы в киевский аэропорт Борисполь, где его задержали пограничники и передали детективам Национального антикоррупционного бюро Украины. Правоохранители также вручили Труханову сообщение о подозрении. Кроме того, был задержан заместитель Труханова Павел Вугельман.

По версии следствия, Труханов причастен к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. Так, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода "Краян" за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, утверждают в НАБУ.

По словам главы САП Назара Холодницкого, прокуратура ходатайствовала о содержании мэра Одессы под стражей с залогом в 50 млн грн, однако 15 февраля суд отпустил Труханова на поруки народного депутата от Блока Петра Порошенко Дмитрия Голубова. Суд также отпустил на поруки Вугельмана.

Под зданием суда произошла драка между полицейскими и представителями "Национального корпуса". В результате столкновений был ранен полицейский.

16 февраля Труханов открыл сессию горсовета Одессы под аплодисменты соратников и крики "Ганьба".