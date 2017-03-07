Антикоррупционная прокуратура решила обжаловать решение о мере пресечения Насирову

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжалует решение Соломенского районного суда об избрании меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

Об этом Интерфакс-Украина рассказали в САП.

Подробности обжалования решения райсуда в ведомстве пообещали сообщить позже.

Напомним, Соломенский райсуд арестовал Насирова на два месяца с возможностью внесения залога в размере сто миллионов гривен.

Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив ранее заявил, что сторона обвинения довольна решением суда, но не исключил подачу апелляции.

Насирову инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением. Это связано с решениями главы ГФС о рассрочке налоговых долгов предприятиям, связанным с народным депутатом Александром Онищенко.

Нардепа Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргазвыдобування, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

Онищенко успел покинуть Украину до того, как Верховная Рада 5 июля сняла с него депутатскую неприкосновенность и дала согласие на его уголовное преследование.