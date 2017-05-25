Антикоррупционная спецоперация выгоднее больше Матиосу, а не Луценко - Небоженко

В отчете генпрокурора Юрия Луценко в Верховной Раде есть "элемент экономического наслаждения", которое получают люди, находящиеся при власти. Об этом InfoResist заявил политолог Виктор Небоженко.

"Первые деньги люди, которые пришли после майдана, получили за счёт создания рынка по тайному вывозу высокопоставленных чиновников режима Януковича. Этот период закончился. После того, как Интерпол получил документы, не позволяющие продлить уголовное преследование Януковича и его друзей, в общем-то рынок услуг по организации нелегального вывоза денег и высокопоставленных чинов закончился. И сейчас формируется новый рынок. То есть уже вторичный слой руководителей различных ведомств, в которых накапливаются большие деньги, теперь попадают под внимание сегодняшней власти" - пояснил эксперт.

По его мнению, сейчас происходит концентрации средств для избирательной компании.

Как считает Небоженко, антикоррупционная спецоперация, которая закончилась задержаниями многих налоговиков, стал больше пиаром для главы военной прокуратуры Анатолия Матиоса, чем для Луценко.

"Ему (Матиосу - Ред.) очень важно сохранить свой пост и куда-то передвинуться, так как между Матиосом и Луценко нет полного взаимопонимания. Они любят разные анекдоты и у них не совсем совпадают начальники. Грубо говоря, Луценко бывает в два раза чаще у президента и выходит в хорошем расположении духа, а Матиос в два раза меньше и выходит оттуда очень часто озабоченный" - утверждает Небоженко.

Напомним, 24 мая 2,3 тыс. правоохранителей провели 454 обыска в 15 областях и задержали 23 действующих и бывших руководителей Налоговой службы.

В тот же день суд решил освободить экс-начальника Главного управления Миндоходов в Луганской области Александра Антипова под залог в размере 15 млн гривен и бывшего главу налоговой в Полтавской области Владимира Задорожного под залог в 12 млн грн.

Также Печерский районный суд Киева избрал бывшему начальнику Дарницкой налоговой администрации в Киеве Юрию Кравченку меру пресечения в виде залога в размере 1 млн гривен.

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