Антикоррупционные органы решили не инициировать отстранение от должности Омеляна

В то же время САП просит суд арестовать все имущество Омеляна

Антикоррупционные органы решили, что не будут подавать в суд ходатайство об отстранении от должности министра инфраструктуры Владимира Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Об этом сообщил источник в антикоррупционных органах, передают "Українські новини".

"Решили, что не будем отстранять", - сказал один из собеседников.

По его словам, в этом нет необходимости.

Другой собеседник отметил, что пребывание Омеляна в должности не сказывается на расследовании дела.

В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд ходатайства об аресте всего имущества министра инфраструктуры.

"Ходатайства в суд уже ушли. Решений пока еще нет. Ждем", - сказал источник агентства в правоохранительных органах.

По его словам, речь идет об аресте всего имущества Омеляна, которое указано в его декларации, а также открытых реестрах.

В частности, САП просит суд наложить арест на квартиру Омеляна в Киеве, земельный участок во Львовской области, дом в Киевской области, в котором он проживает, автомобиль BMW Х5, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте.

Напомним, в четверг, 13 сентября, НАБУ сообщило министру инфраструктуры Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Сам министр все обвинения отрицает и говорит, что "невозможно найти то, чего нет". Омелян сообщил, что не собирается уходить в отставку из-за этого.

Во время суда прокуроры просили избрать для подозреваемого меру пресечения в виде внесения залога в размере 5 млн грн. Однако суд отпустил Омеляна на поруки министра молодежи и спорта Игоря Жданова и нардепа Федора Бендюженко. Омеляна также обязали сдать загранпаспорта.