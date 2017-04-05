Антикоррупционный комитет объявил новый конкурс на должность аудитора НАБУ

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил о начале нового конкурса по отбору кандидатов на должность аудитора НАБУ. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании комитета.

"Ставлю на голосование объявление конкурса. Принятие заявок до 3 мая с указанием е-мейла", - заявил председатель комитета Егор Соболев.

Согласно действующему законодательству, кандидаты должны иметь профессиональный опыт работы в международных организациях правосудия, следствия и обвинения. При этом нет ограничений по гражданству потенциальных кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Генеральный прокурор Украины 2015-2016 гг. Виктор Шокин призвал внедрить систему индикаторов для прозрачной оценки деятельности НАБУ. По его словам, только утвержденные стандарты оценивания позволят вывести этот вопрос из политической плоскости.