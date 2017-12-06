Антикоррупционный комитет Рады проголосовал за отставку Соболева

Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проголосовал за отставку Егора Соболева с должности главы комитета. Теперь решение о его увольнении должен принять парламент, сообщает корреспондент LIGA.net.

За отставку Соболева на заседании комитета в среду, 6 декабря, проголосовали 12 его членов.

Этим решением парламентарии поддержали предложение члена комитета, депутата от Блока Петра Порошенко Юрия Буглака "признать неудовлетворительной работу Соболева и инициировать перед Радой вопрос об отзыве его с должности главы комитета".