Антикоррупционный комитет в среду вернется к вопросу аудитора НАБУ - Парубий

В эту среду комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции может принять новое решение о аудитора НАБУ. Об этом во время брифинга заявил председатель парламента Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

"Я надеюсь, что в эту среду профильный комитет сможет рассмотреть эту ситуацию (относительно избрания аудитора НАБУ - ред.), которая сложилась, и дать новое решение по поводу кандидатов на аудитора", - сообщил А.Парубий.

Напомним, 7 февраля Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к спикеру парламента Андрею Парубию с просьбой завершить предыдущий конкурс аудитора НАБУ.