Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому

Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
В зале суда присутствует Садовый, его жена Екатерина, адвокаты и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они сообщили, что намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы мэра Львова отдали им на поруки.
Также под судом на улице Крещатик собрались сторонники и противники мэра Садового. Поддержать Садового, среди прочих, пришел столичный голова Виталий Кличко.
Порядок обеспечивают нацгвардейцы и полицейские.
Как сообщалось, САП 21 ноября вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.
В прокуратуре заявляли, что будут ходатайствовать в суде об избрании Садовому меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.