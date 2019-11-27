Антикоррупционный суд избирает меру пресечения Садовому



Высший антикоррупционный суд начал избирать меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

В зале суда присутствует Садовый, его жена Екатерина, адвокаты и бывшие народные депутаты Оксана Сыроид, Олег Березюк и Татьяна Острикова. Они сообщили, что намерены ходатайствовать в суде о том, чтобы мэра Львова отдали им на поруки.

Также под судом на улице Крещатик собрались сторонники и противники мэра Садового. Поддержать Садового, среди прочих, пришел столичный голова Виталий Кличко.

Порядок обеспечивают нацгвардейцы и полицейские.

Как сообщалось, САП 21 ноября вручила Садовому подозрение в злоупотреблении властью. Дело касается выделения в 2015 году земли для строительства индустриального парка в Рясном Львовской области.

В прокуратуре заявляли, что будут ходатайствовать в суде об избрании Садовому меры пресечения в виде залога в размере 50 млн грн.