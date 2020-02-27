Антикоррупционный суд вынес приговор бывшему нардепу-регионалу

Геннадий Бобов не указал часть имущества в декларациях. Антикорсуд признал его виновным и оштрафовал на 51 000 гривень

Высший антикоррупционый суд признал виновным бывшего народного депутата Геннадия Бобова в недостоверном декларировании. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что политик не указал данные о финансовых обязательствах в размере 52 млн гривень, дорогостоящую недвижимость и частное предприятие в его собственности. Нарушения зафиксированы в декларациях за 2015-2018 года и декларации 2019 года, которую он подавал перед тем, как покинуть должность нардепа.

Бобов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его оштрафовали на 51 000 гривень и запретили занимать госдолжности или должности в органах местного самоуправления в течение года.