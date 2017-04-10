АП: Порошенко направит в Раду представление на пост главы НБУ после согласования кандидатуры

Президент Украины Петр Порошенко внесет в Верховную Раду представление на пост главы Национального банка Украины после согласования новой кандидатуры на эту должность. Об этом сообщили в Администрации президента Украины агентству "Интерфакс-Украина".

"Вопросы стабильности финансовой системы, курсовой политики национальной валюты, сотрудничества с международными финансовыми организациями являются очень важными для страны. Президент внесет соответствующее представление в парламент, когда будет согласована новая кандидатура на должность главы НБУ", - сообщили в пресс-службе АП.

Напомним, что сегодня глава НБУ Валерия Гонтарева сообщила, что подала президенту заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая. Она заявила, что готова доложить на заседании ВР о результатах деятельности на должности главы Нацбанка.

По ее словам, ее миссия на посту главы НБУ уже выполнена.

Гонтарева была назначена главой НБУ 19 июня 2014 г. До этого она была председателем группы компаний "Инвестиционный Капитал Украины" (ICU).