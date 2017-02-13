А.Парубий: если военное положение должно вводиться, то на всей территории Украины

Если военное положение в Украине и должно вводиться, то на всей территории страны. Об этом во время визита во Львовскую область сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

"Я считаю, если военное положение должно вводиться, то должно вводиться на всей территории Украины. Подетально все эти планы, могу вам сказать, что они касаются очень серьезной переорганизации всей системы управления государства", - отметил глава ВР.

При этом он подчеркнул, что в случае массированной атаки и наступления, "а по Авдеевке мы видим, что такое наступление возможно, придется принимать решение, решение должно быть готовым".

"Но это решение находится исключительно в компетенции Президента Украины, СНБО... Я думаю, что ВР без колебаний это решение поддержит. Но это решение очень сложное, изменяет, подчеркиваю еще раз, систему управления всей системы власти в Украине. Очень комплексное, если почитать подетально закон", - отметил Парубий.