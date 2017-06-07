Апелляционный суд арестовал экс-налоговиков из Крыма и Харькова

Апелляционный суд Киева арестовал на 60 дней бывшего председателя Государственной налоговой администрации в АР Крым Константина Циркуна с возможностью внесения залога в сумме 15 млн грн, а также экс-начальника Харьковской областной государственной налоговой инспекции Андрея Криволапова, размер залога составляет 4,8 млн грн. Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда Киева.

"Вынести новое решение ... применить в отношении Циркуна меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, а именно до 22 июля 2017 года и определить альтернативную меру пресечения - залог в сумме 15 млн грн", - сообщает пресс-служба суда.

В следующем сообщении в отношении экс-начальника Харьковской областной государственной налоговой инспекции указано следующее: "применить в отношении Криволапова А.В. меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 21 июля 2017 года и определить альтернативную меру пресечения - залог в размере 4,8 млн грн".

Напомним, более 1700 сотрудников Национальной полиции и около 500 военных прокуроров провели 454 обыски в 15 областях Украины по делу об экономических преступлениях времен экс-президента Виктора Януковича, 23 человека были задержаны.

ПрессОрг24

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