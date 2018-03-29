Апелляционный суд Киева начал рассматривать апелляцию на арест Савченко

Апелляционный суд Киева в четверг днем начал рассмотрение апелляции адвокатов народного депутата Украины Надежды Савченко на решение Шевченковского районного суда Киева от 23 марта о применении к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

В зале судебного заседания присутствует Надежда Савченко находится в стеклянной кабине для подозреваемых.

Сестра Надежды Вера Савченко рассказала журналистам, что ряд украинских диссидентов, в частности, бывший народный депутат Степан Хмара, намерены просить суд взять Савченко на поруки. Она также отметила, что на заседании Апелляционного суда будут присутствовать "представители США".

Как сообщалось, 23 марта суд избрал Надежде Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 дней без возможности внесения залога.

Днем ранее Верховная Рада лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Во время оглашения представления на Савченко в Раде генпрокурор Юрий Луценко намекнул, что "куководом" в этой истории может быть Виктор Медведчук.

После снятия неприкосновенности Савченко вручили уведомление о подозрении, затем ее задержали. Депутата подозревают в подготовке теракта, государственного переворота и свержения власти. По словам Луценко, следствие располагает также фактами участия представителей Российской Федерации в содействии Савченко и главы "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану в подготовке ими переворота.

В случае доказательства инкриминируемой вины Надежде Савченко грозит 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Савченко во время заседания суда в пятницу, 23 марта, объявила голодовку.