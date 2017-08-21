Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Добкину

Коллегия судей Апелляционного суда Киева не удовлетворила ходатайство народного депутата Михаила Добкина, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и содействии мошенничеству, об отмене решения Печерского райсуда столицы об избрании ему меры пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, оставлено в силе решение суда первой инстанции.

Таким образом, Добкин будет находиться под залогом в 50 млн грн и будет носить электронный браслет до 14 сентября.

По завершению судебного заседания он заявил, что подаст жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку уголовное производство в отношении себя считает политически мотивированным.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничества с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и заверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

15 июля суд постановил арестовать депутата до 14 сентября с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн. Залог за Добкина внесли сопредседатель "Оппозиционного блока" Борис Колесников и народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.