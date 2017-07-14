Апелляционный суд оставил без изменений залог для Гужвы

Апелляционный суд Киева отклонил жалобу Генеральной прокуратуры Украины на меру пресечения главному редактору издания "Страна.юа" Игорю Гужве, подозреваемому в вымогательстве взятки, передает корреспондент РБК-Украина.

"Апелляционный суд отклонил жалобу Генеральной прокуратуры. Решение окончательное и обжалованию не подлежит", - постановил председательствующий судья Игорь Паленик.

Отметим, прокуроры просили у Апелляционного суда назначить Игорю Гужве залог в размере 3,2 млн гривен.

Во время заседания сторона защиты заявила отвод коллегии судей в связи с тем, что, по словам защиты, состав коллегии менялся три раза накануне рассмотрения жалобы. Однако заявление об отводе было отклонено.

Напомним, 24 июня Шевченковский суд Киева избрал для Игоря Гужвы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 544 тыс. гривен. Тогда же прокуроры пообещали обжаловать сумму залога. Залог за главреда "Страны.юа" 26 июня внесла Светлана Крюкова.