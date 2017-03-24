Апелляционный суд оставил Чауса под арестом без альтернативы залога

Апелляционный суд Киева оставил судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса под арестом и отменил возможность внесения залога. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Определение следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 18 января 2017 г. отменить; принять новое определение, которым ходатайство старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Чауса Н.А. удовлетворить частично: избрать подозреваемому Чаусу Н.А. меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Также суд постановил обновить защитнику, который действует в интересах Чауса, срок на обжалование соответствующего определения следственного судьи Соломенского райсуда от 18 января. Защитник Чауса должен рассмотреть вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение на более мягкую меру пресечения не позднее чем через 48 часов с момента доставки Чауса к месту уголовного производства.

Напомним, 15 марта Кишиневский суд на 10 дней продлил арест Чауса за незаконное пересечение молдавской границы.