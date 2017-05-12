Апелляционный суд оставил Мартыненко на свободе

Сегодня, 12 мая, Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в виде взятия на поруки

Суд отклонил жалобу Специализированной артикоррупционной прокуратуры и оставил Мартыненко на поруках народных депутатов и министров, передает "ДС" со ссылкой на "112 Украина".

Сам Мартыненко сказал, что у него "нет эмоций от решения: ни хороших, ни плохих".

Напомним, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. В НАБУ сказали, что экс-нардеп задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

САП просила суд арестовать Мартыненко на 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

Также по данному делу был задержан Сергей Перелома, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. В НАБУ заявили, что Перелома обеспечивал координацию между компанией- посредником и ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля Соломенский районный суд Киева отпустил на поруки экс-нардепа Мартыненко. В этот день суд отказался арестовать Перелому и также отпустил его на поруки.