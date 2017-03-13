Апелляционный суд оставил Насирова под стражей

В понедельник, 13 марта, Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломянского суда по избранию меры пресечения отстраненному главе Государственной фискальной службы Роману Насирову.

"Решение Соломянского районного суда города Киева оставить без изменений. Решение обжалованию не подлежит",- постановил председательствующий судья Глыняный.

По мнению адвокатов, постановление Соломянского суда города Киева является незаконным.

"Предьявленное подозрение является юридически беспомощным", - сказал адвокат.

Сам Насиров также считает себя невиновным.

"Считаю себя невиновным, а все обвинения в свою сторону - безосновательными", - сказал он.

Между тем, сторона обвинения просила суд увеличить размер залога Роману Насирову до 2 млрд гривен, аргументируя свое ходатайство тем, что только задекларированное состояние Насирова позволяет последнему заплатить залог.

"Размер только официальных данных, изложенных в декларации, при переводе по курсу составляет около 55 млн гривен", - сказал Андрей Перов, добавив, что Насиров также владеет недвижимостью, в том числе в Великобритании.

Кроме того, по словам стороны обвинения, долги Онщенко Насиров перевел на государство.

"После того, как Онищенко бежал из страны Насиров принял решение перевести все долги из предприятий Онищенко на "Укргаздобычу", - отметил Симкив.

Напомним, ранее защита Насирова заявляла об отсутствии доказательств в деле против Насирова.