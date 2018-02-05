Апелляционный суд отказал Саакашвили в статусе беженца

Киевский апелляционный административный суд признал законным отказ Государственной миграционной службы предоставить статус беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили

Об этом Саакашвили написал в своем Facebook, передает "ДС".

"Таким образом я теряю статус нахождения в Украине. Это очередное решение Порошенко, а не суда", - написал Саакашвили.

Решение в ступает в силу с 5 февраля.

Как пишет "УП", один из защитников Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что это решение дает власти "много оснований" реализовывать планы по "возможному незаконному выдворению Саакашвили из страны и возможной незаконной экстрадиции".

Адвокат также заверил, что это решение обжалуют в кассации.

"Нами будет обжаловано это решение в кассационной инстанции. Если суд в кассационной инстанции не поддержит наши позиции, то мы будем дальше двигаться для защиты Саакашвили. Есть еще европейские инстанции", - сказал Чернолуцкий.

В начале заседания адвокат в очередной раз заявил, что не доверяет коллегии судей, потому что не получил полного пакета документов об автоматическом распределении судей.

Также адвокаты Саакашвили просили суд перенести рассмотрение апелляции в связи с рядом других судебных процессов, но суд в этом ходатайстве отказал.

Сам Саакашвили назвал заседание суда "розводянком" и заявил, что участвовать в заседании нет смысла.