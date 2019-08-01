Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского

Апелляционный суд отменил решение житомирского суда о пересчете голосов в 64 округе, где в Верховную раду баллотировался Сергей Пашинский.

Как пишет "Слово и Дело", об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на брифинге.

"Нашей сильной головной болью были вопросы, связанные с 64 окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали сделать пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях, - заявила она.

По словам главы ЦИК, это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов парламентских выборов, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного избирательного округа.

"Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил упомянутое решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело - все документы, все доказательства...", - сообщила Слипачук.

Напомним, суд обязал ОИК пересчитать голоса на округе Пашинского.

Ранее Национальная полиция направила в Житомирскую область вертолет со спецназом для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на избирательном округе No64, где баллотировался депутат 8-го созыва Сергей Пашинский.