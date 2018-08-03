Апелляционный суд отменил решение НАБУ о закрытии дела Гонтаревой

Апелляционный суд Киева отменил решение Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) о закрытии дела о возможных недостоверных сведениях в декларации бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

Об этом говорится в решении суда от 24 июля.

Адвокат Юрий Харченко подал апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда Киева о закрытии дела в отношении Гонтаревой. Харченко утверждает, что детектив НАБУ за все время досудебного расследования провел только одно следственное действие - изучил информацию в сети Интернет касательно наличия публикации об отдыхе Гонтаревой на Мальдивах, по результатам которой установлено, что стоимость отдыха в выбранной гостинице может стоит более 700 тыс. гривен, но полученная информация не была проверена детективом.

Детектив никого не допрашивал и не проверил факт пересечения Гонтаревой и членами ее семьи государственной границы в июле 2016 года.

Напомним, в марте этого года детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства в отношении Гонтаревой "в связи с отсутствием уголовного правонарушения". Постановление о закрытии дела мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривен, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Суд обязал НАБУ расследовать возможное декларирование недостоверных данных Гонтаревой в июле 2017 года. Несмотря на поднятый вокруг отдыха шум, Гонтарева не внесла информацию о поездке за границу и в следующей декларации.