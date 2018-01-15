Апелляционный суд признал законным ходатайство НАБУ об экстрадиции Онищенко

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, признавшего незаконным ходатайство Национального антикоррупционного бюро об экстрадиции беглого народного депутата Александра Онищенко, который скрывается в Испании.

Соответствующее решение огласили судья Ирина Силкова в понедельник, 15 января, удовлетворив ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает "Укринформ".

Как сообщалось, 5 декабря прокуроры САП получили решение Соломенского суда Киева о признании незаконным ходатайство НАБУ об экстрадиции Онищенко, направленное в Испанию в декабре 2016 года.

Перед этим испанский суд обязал Онищенко ежемесячно являться на заседания, где рассматривается вопрос его экстрадиции в Украину.

Напомним, расследование по факту хищения газа, добытого по договорам о совместной деятельности с "Укргаздобычей", началось в декабре 2015 года.

По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016-го члены преступной организации незаконно завладели денежными средствами, полученными от реализации природного газа в размере свыше 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыче" нанесен ущерб в сумме более 740 млн гривень.

Следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. В настоящее время семь человек, в том числе народный депутат Украины Александр Онищенко, находятся в розыске, 12 обвинительных актов в отношении 18 лиц направлены в суд, из них в отношении семи лиц вступил в силу обвинительный приговор. По материалам: Укринформ /