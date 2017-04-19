Апелляционный суд разрешил вернуть Насирову изъятые паспорта

В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного главы ГФС Романа Насирова - вернуть ему изъятые во время обыска документы, а именно паспорт гражданина, заграничные паспорта и идентификационный код, передает ТСН.

Таким образом было отменено частично действие одного постановления Соломенского суда Киева об изъятии имущества. В то же время остается в силе постановление суда о признании Насирова невыездным, по которму он должен сдать все документы в правоохранительные органы. Таким образом, как объяснили ТСН, документы Насирову на руки не вернутся.

Защита Насирова оспаривала решение об изъятии во время обыска головы Госфискальной службы имущества, в частности его паспорта гражданина Украины, загранпаспортов и идентификационного кода. Остальное изъятое имущество остается под арестом.

Один из защитников Насирова Александр Лысак также прокомментировал фотографию, которая на днях появилась в Сети, где якобы глава ГФС посещает визовый центр. Адвокат заявил, что о фото ему ничего неизвестно, и даже если оно достоверное, то гражданину не запрещается гулять там, где он захочет, а бежать Насиров не собирается.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы НАБУ задержали Насирова и сообщили ему о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением.

Насиров подозревается в том, что в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд необоснованных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко", что привело к нанесению государству убытков на общую сумму 2,019 млрд грн.

Следственные действия проходили в рамках расследования фактов хищения средств во время добычи и продажи газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

16 марта в САП сообщили, что залог в размере 100 млн грн за Насирова внесли его жена и тесть, поздно вечером 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи.