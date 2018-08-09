Апелляционный суд со скандалом перенес рассмотрение дела Савченко

Апелляционный суд Киева не успел 8 августа завершить рассмотрение апелляции на содержание под стражей народного депутата Надежды Савченко.

Как сообщает Радіо Свобода, заседание завершилось поздно вечером спорами и взаимными обвинениями сторон, перепалкой между судьями и присутствующими на суде сторонниками Савченко.

Перед этим адвокаты Савченко и она сама около четырех часов обсуждали нарушения, которые, по их мнению, совершали по делу следователи прокуратуры, СБУ и суд первой инстанции.

Заседание, на котором должны были определить, держать ли Савченко за решеткой, назначили на 11:00 9 августа.

В марте суд решил взять народного депутата под стражу без возможности внесения залога. Последним решением суда арест продлили до 10 сентября.

22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа по подозрению в планировании теракта в парламенте.

Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные несколькими статьями Уголовного кодекса Украины, в частности, "создание террористической группы или террористической организации".

По данным Генпрокуратуры, Савченко является союзницей Владимира Рубана, задержанного 8 марта на КПВВ "Майорское" при попытке перемещения большого количества оружия с территории Донецкой области, подконтрольной российским оккупационным администрациям. Савченко ранее сообщила, что планировала не теракт, а лишь "политическую провокацию".

Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.