Апелляционный суд вернул дело Януковича в Оболонский райсуд

Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.

При этом всего защита Януковича подала 5 апелляций на приговор экс- президента к 13 годам тюрьмы.

Как пишет "Слово и Дело", об этом говорится в информации на сайте суда, передают "Українськi новини".

Указано, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

Дело возвращено в Оболонский суд для рассмотрения им заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.

Как сообщалось, 24 января Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего Президента Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы.

Согласно приговору, Янукович признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч.5 ст.27, ч.2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса.

При этом экс-президент оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

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