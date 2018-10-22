Апелляционный суд вернул Тимофея Нагорного в СИЗО

Апелляционный суд Киева взял под стражу бизнесмена Тимофея Нагорного, который, как считает СБУ, был завербован российскими спецслужбами.

Агентство УНН сообщило, что коллегия судей удовлетворила жалобу прокуратуры и отменила постановление Печерского райсуда Киева от 4 октября об избрании меры пресечения в виде ареста с залогом 528,6 тысячи гривен. Согласно новому решению Нагорный будет находиться под стражей до 30 ноября без права залога.

В свою очередь подозреваемый в комментарии журналистам отверг выдвинутые ему обвинения.

"Я законопослушный гражданин и готов нести свой крест до конца. Если правоохранительные органы считают целесообразным держать меня под стражей, я готов... Никогда мои действия не несли ущерб имиджу Украины, не то, что несли государственную измену", - сказал Нагорный.

Напомним, в начале октября стало известно, что бизнесмен Тимофей Нагорный был задержан правоохранителями и попал в следственный изолятор.

Позже стало известно, что Тимофея Нагорного задержали 2 октября в Киеве после "установления обстоятельств совершения преступления". 3 октября ему было сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 2. ст. 15, ч. 4. ст. 190 (мошенничество) УК Украины. По версии СБУ, он должен был сформировать в Украине пророссийскую партию.

4 октября Печерским райсудом Киева Нагорному была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 528,6 тыс. грн. 11 октября после внесения залога Нагорный вышел на свободу.

Прокуратура Киева обжаловала решение Печерского суда в части залога.

