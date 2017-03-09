Апелляцию на арест Р.Насирова суд будет рассматривать не раньше 10 марта

Апелляцию защиты на решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения для отстраненного от должности главы ГФС Романа Насирова могут рассмотреть не раньше завтрашнего дня. Об этом в комментарии УНН сказал адвокат Александр Лысак, который представляет интересы Р.Насирова в суде.

"Апелляция будет рассматриваться по моим прогнозам только возможно завтра. Трое суток должно быть", - сказал адвокат.

По его словам, сегодня в обед адвокаты получат полный текст постановления суда, об избрании меры пресечения.

Также А.Лысак отметил, что сторона защиты не видит необходимости во внесении залога за Р.Насирова, поскольку это может означать, что она согласилась с уведомлением о подозрении.

Напомним, Соломенский районный суд Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения 100 млн грн залога.

Как сообщал УНН, в САП заявили, что главе ГФС Роману Насирову 2 марта вручили уведомление о подозрении.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).