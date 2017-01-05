Апелляцию по делу Ефремова перенесли

В четверг, 5 января, Апелляционный суд города Киева перенес рассмотрение обращения стороны защиты о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-руководителя "Партии регионов" Александра Ефремова на 17 января, передает УНН.

Со слов судебного распорядителя, данное решение о переносе слушания было обусловлено тем, что сейчас присутствует не полный состав коллегии судей.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 3 января, адвокат Александр Мельников сообщил, что бывшему главе фракции "Партии регионов" Александру Ефремову вручили обвинительный акт. Таким образом, теперь дело бывшего регионала может быть передано в суд. Расследованием дела занимается управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, и Ефремову инкриминируют государственную измену, содействие созданию "ЛНР" и другие преступления.