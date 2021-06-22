Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Колегія суддів Київського апеляційного суду залишила під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення "приватної військової компанії". Відповідне рішення колегія суддів ухвалила 22 червня. Засідання транслювалося на сторінці самого Семенченка у фейсбуці.

Суддями було, зокрема, ухвалене рішення залишити без змін ухвалу суду першої інстанції про продовження арешту Семенченку до 18 липня.

У квітні Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення "приватної військової компанії". Сам Семенченко заявив, що не визнає себе винним.

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої "приватної військової компанії", діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку "той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)".