Арахамія ініціював позачергове засідання Ради щодо Трухіна та інших правопорушників

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія ініціював проведення позачергового засідання Верховної Ради, на яке хоче покликати міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову ДБР

Про це йдеться в його заяві, опублікованій на Telegram-каналі речниці "СН" Юлії Палійчук, передає "ДС".

Останнім часом до правоохоронних органів накопичилося багато питань щодо справ народних депутатів (Олександра, - "ДС") Трухіна, (Сергія, - "ДС") Кузьміних, (Олега, - "ДС") Воронька, (Артема, - "ДС") Дмитрука, (Петра, - "ДС") Порошенка, (Віктора, - "ДС") Медведчука і застарілих розслідувань стосовно (Олександра, - "ДС") Юрченка та (Ярослава, - "ДС") Дубневича. Жодна політична сила не повинна покривати цих людей, вони мають понести відповідальність за свої вчинки", - заявив Арахамія.

Він подякував журналістам і правоохоронцям, які викривають правопорушення нардепів. Лідер фракції "СН" хоче заслухати міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, генерального прокурора Ірину Венедіктову і голову ДБР Олексія Сухачова щодо справ народних депутатів.

"Ніхто з них не повинен ховатися від відповідальності за депутатським мандатом чи партійним квитком. Закон один для всіх!" - резюмував Арахамія.

Нагадаємо, 1 лютого у мережі з'явилося відео із нагрудної камери поліцейського, який прибув на місце ДТП за участю нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна. Факт аварії влада безуспішно намагалася приховати, як і роль парламентаря у пригоді.

Зрештою Трухіна виключили з партії "Слуга народу".