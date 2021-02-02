Арахамія назвав умову повернення Дубінського до фракції "Слуга народу"

Нардепа Олександра Дубінського можуть поновити у фракції "Слуга народу", якщо так вирішать 70% фракції. Про це журналістам після засідання фракції заявив її голова Давид Арахамія, зазначає LB.ua.

"Якщо він доведе невинність у цьому процесі та те, що він не втручався ні в які вибори, якщо він буде мати бажання долучитись, то я із задоволенням скличу фракцію. I фракція вирішить таким же саме чином. Якщо буде 70% "за", то він може повернутися", - сказав він.

Арахамія додав, що у нього було кілька особистих бесід із Дубінським щодо його виключення з фракції.

"Звичайно, ми мали кілька розмов з ним. Я йому особисто пропонував зробити таким чином, як йому радив президент (Володимир Зеленський двічі пропонував вийти з фракції самостійно. - "ГОРДОН"). Та піти своїм шляхом", - зазначив він.

1 лютого фракція "Слуга народу" провела засідання, на якому розглянула питання виключення Дубінського з її складу. За виключення проголосувало 198 нардепів.

Причиною виключення стало те, що 1 січня США занесли Дубінського до санкційного списку. Під санкції також потрапили колишній прокурор Генпрокуратури України Костянтин Кулик, бізнесмен-утікач, екснардеп Олександр Онищенко, колишній український дипломат і політолог Андрій Теліженко.

За повідомленнями мінфіну США, ці фізособи пов'язані з народним депутатом України Андрієм Деркачем, щодо якого США ввели санкції у вересні 2020 року "за спроби вплинути на президентські вибори у США 2020 року".

22 січня Дубинський повідомив, що Monobank запропонував закрити його рахунки. Виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк говорила в інтерв'ю "Українській правді", що особи, проти яких вводить санкції мінфін США (список OFAC), автоматично потрапляють "у систему фінансового моніторингу всіх банків цивілізованого світу". Нацбанк України попередив банки про ризики співпраці з Дубінським.

Дубінський заперечує, що спільно з Деркачем намагався вплинути на президентські вибори у США 2020 року. Він скаржився на тиск і наклеп з боку Центру протидії корупції (громадська організація зверталася до мінфіну США із закликом ввести санкції проти нардепа).

Деркач у травні, червні, липні та вересні опублікував чотири партії записів нібито телефонних переговорів п'ятого президента України Петра Порошенка, які той вів у 2015-2016 роках із різними політиками. Зокрема, були опубліковані нібито записи розмов із президентом РФ Володимиром Путіним і новообраним президентом США Джо Байденом.

На записах люди з голосами, схожими на голоси Порошенка й Байдена, зокрема, обговорювали відставку тодішнього генерального прокурора Віктора Шокіна й отримання Києвом кредитних гарантій від США на суму $1 млрд. Деркач вважає, що Байден міг чинити тиск на керівництво України.

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