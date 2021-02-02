Арахамія повідомив про можливість утворення коаліції з "Батьківщиною"

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливість утворення коаліції із фракцією "Батьківщина".

Відповідну заяву він зробив у понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, обговорень з цього приводу між представниками обох фракцій ще не було, але "все можливо".

"З приводу коаліції ми нічого не обговорювали, але все можливо в країні, - заявив нардеп.

Водночас він додав, що "Слуга народу" ніколи не працювала "в режимі коаліції" і це може бути незвично для її членів, оскільки "треба буде більше питань узгоджувати один з одним".

"Що стосується потенційно коаліційної угоди або з Тимошенко або з іншою фракцією або групою, то це - відкритий діалог", - резюмував Арахамія.

Нагадаємо, 1 лютого народного депутата Олександра Дубінського виключили із фракції "Слуга народу" через запровадження проти нього санкцій з боку США.

У 2020 році із фракції з різних причин також виключили нардепів Олександра Юрченка, Гео Лероса та низку інших.