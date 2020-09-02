Арахамія про виключення Лероса

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечив інформацію про телефонний дзвінок президента Володимира Зеленського, який нібито вимагав виключення з фракції Гео Лероса. Про це пише "РБК Україна".

"Ні, це неправда (про дзвінок президента, - ред.)... У нього був конфлікт з очільником Офісу президента, ми до цього як фракція ставилися абсолютно нейтрально", - сказав Арахамія.

За його словами, партія не втручалася в заяви Лероса усі ці пів року, проте він перейшов межу.

"Але коли ти знаходишся в партії президента і починаєш вже чіпати президента, і кажеш, що мені президент не подобається, я критикую його програму, його дії... Це нормальний процес, коли людина скаже, мені не подобається тут знаходитися - у партії президента - я піду до іншої партії", - зазначив народний депутат.

Арахамія додав, що якби Лерос самостійно написав заяву - втратив би мандат, оскільки був списочником.

"Тому ми йому фактично допомогли не втратити мандат... Він не самостійно ці тексти пише, я знаю, хто йому пише, але не буду казати... Вже півроку його статистика голосувань 15% від голосувань фракції", - додав Арахамія.

Зазначимо, що Лерос раніше був радником Зеленського. Однак зараз народний депутат виступає з критикою Офісу президента.

Крім того, в березні Гео Лерос оприлюднив відеозаписи, на яких брат керівника Офісу президента Денис Єрмак обговорює з низкою осіб можливість призначення на державні посади.

Єрмак звинуватив депутата в переході "червоних ліній" і переслідуванні власних інтересів, а також пообіцяв, що "тому доведеться відповідати публічно за кожне слово". ДБР відкрило щодо Лерос кримінальне провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу.

У свою чергу, Лерос передав відеозапису в НАБУ, попросивши керівництво Бюро відкрити кримінальне провадження та перевірити можливу причетність Єрмака до злочинів.

Президент України Володимир Зеленський назвав справу про відеозаписи за участю брата Єрмака "порожнім". За його словами, він знає, хто робив ці записи і використовував їх для звільнення Єрмака.

При цьому суд зобов'язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження за фактом можливого вчинення державної зради Андрієм Єрмаком.