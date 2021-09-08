Арахамія прокоментував матеріал CNN про підготовку спецоперації із "вагнерівцями"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає недоречним коментувати операції, які проводять спецслужби.

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту з приводу інформації телеканалу CNN щодо справи "вагнерівців", передає кореспондент Укрінформу.

"Моє бачення не змінилося. Я вважаю, що жодна спецоперація, яку проводять спецслужби, українські чи не українські, не має бути коментована у ЗМІ. Це цілком таємно. Але, нагадую, у нас створена Тимчасова слідча комісія у парламенті і там всі люди отримали допуск та доступ до державної таємниці, вони можуть це розглядати", - сказав депутат.

Як повідомлялося, 8 вересня американське видання CNN оприлюднило матеріал, який, зокрема, містить розмову із трьома анонімними нібито "колишніми високопосадовцями української військової розвідки". Ідеться про підготовку спецоперації із захоплення членів російської приватної військової компанії "Вагнер".

Верховна Рада 19 травня створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, які могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України.

Голова фракції "Слуга народу" заявляв, що така ТСК розслідуватиме справи "вагнерівців" і "плівок Суркова-Медведчука".