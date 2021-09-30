Арахамія вдруге звернувся до Разумкова за підписними листами

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вдруге звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за підписними листами щодо звільнення спікера.

Тепер він це зробив особисто від свого імені, повідомила прессекретарка Разумкова Ольга Туній у Facebook

"Надійшло друге звернення - від народного депутата України Давида Арахамії. Що ж, процедура запускається вдруге, новий комплект підписних листів буде видано невідкладно", - написала вона.

Арахамія від імені нардепа просить від Разумкова надати листи для збору підписів на звільнення самого глави ВР.Арахамія знову попросив видати підписті листи

У четвер стало відомо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія звернувся видати підписні листи за відкликання Разумкова.

Виїзне засідання фракції в Трускавці відбудеться 1-2 жовтня. У суботу планують зустріч депутатів із президентом.

З повідомлень ЗМІ, на нараді обговорять кадрові ротації - заміну спікера й чотирьох міністрів.