Арахамія зізнався, що в його дружини є офшор. Він не бачить в цьому нічого страшного

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в минулому у нього були офшори, а зараз офшор є у його дружини. Нічого поганого в цьому він не бачить.

Про це депутат заявив на брифінгу 6 жовтня, коментуючи розслідування "Наслідки.Інфо" про офшори, пов'язані з президентом Володимиром Зеленським.

"Я ще не подивився, чесно кажучи. Ну, там же історія, якій 9 років, коли це було в бізнесі. Я не бачу, чесно кажучи... Офшори - це дві речі. У мене, до речі, багато було офшорів. Я це відкрито в декларації навіть показав. Зараз на дружині один офшор із Сейшел. Це нормальний процес", - заявив Арахамія.

На його думку, в офшорах є як погане, так і хороше. Наприклад, офшори знаходяться в міжнародній юрисдикції і захищені правом провідних країн. Наприклад, Великобританії. Арахамія зазначив, що майже всі "топ-100 мільярдерів світу" мають офшорні фірми, на яких зберігається якесь майно, яке може бути захищене.

З іншого боку, офшори потенційно можуть використовуватися для ухилення від податків. Це негативний момент, і Арахамія визнає це.

Арахамія підкреслив, що "Слуга народу" прийняла "антиофшорний" законопроєкт No1210, який запрацює 1 січня. Його суть у тому, що людям не треба буде позбавлятися або приховувати офшори, а можна буде офіційно показати ці фірми та сплатити податки в Україні.

Таким чином, за словами голови фракції "СН", зникне негативна сторона офшорів, залишиться тільки позитивна.

Як повідомляли Українськi Новини, Служба безпеки України заперечує спроби зриву показу фільму-розслідування видання "Слідство.інфо" "Офшор 95" про офшорні компанії президента Володимира Зеленського та його оточення в будівлі Малої опери в Києві.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова не вважає сюрпризом для правоохоронної системи розслідування видання "Слідство.інфо" про аналіз документів Pandora Papers по "Приватбанку" і відмовилася коментувати інформацію про багатомільйонні грошові перекази фірмам президента Володимира Зеленського та його оточення через офшори від структур бізнесмена Ігоря Коломойського.