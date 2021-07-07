Арахамія заявив, що "Слуга народу" має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю

Голова пропрезидентської партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що політсила має спільні принципи з Комуністичною партією Китаю.

Як повідомляють Букви, про це пише державне інформаційне агентство Китаю Xinhua.

Зокрема, Арахамія вважає, що обидві партії схожі, оскільки їхнім девізом є "служіння народу".

За його словами, "Слуга народу" вважає Китай важливим стратегічним партнером України та має намір переймати досвід КПК в управлінні економікою і побудові держави.

Нардеп зізнався, що книга Сі Цзіньпіна про державне управління "справила на нього сильне враження". Тому він навіть вирішив посприяти виданню україномовної версії цієї книги, щоб "українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі й домігся стрімкого зростання економіки".

Арахамія додав, що "китайське диво" стало можливим завдяки проведеній КПК політиці.

Очільник "Слуги народу" зазначив, що Китай становить інтерес для багатьох українських туристів. Тому Україна веде переговори з цією державою про відновлення прямого авіасполучення. За його словами, Україна розглядає Китай як приклад та вважає його стратегічним партнером.

Крім того, Арахамія висловив надію, що після поліпшення ситуації з пандемією COVID-19 Україна і Китай знову почнуть обмінюватися делегаціями для подальшого посилення взаємної довіри та прискорення двостороннього співробітництва.

Нагадаємо, що влада Китаю погрожувала заблокувати постачання 500 тисяч доз вакцини проти коронавірусу в Україну. За даними джерел, Китай вимагав, щоб Україна відмовилася від підтримки документа, що дозволяє перевірити дотримання прав людини в західному регіоні Китаю Сіньцзяні.

