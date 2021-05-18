Арахамія заявив, що у Степанова був конфлікт із Шмигалем

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зробив сенсаційну заяву про конфлікт між прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром охорони здоров'я Максимом Степановим

Про це повідомляє "Букви".

Арахамія зазначив, що ця ситуація не була таємницею в урядовому кварталі столиці: "Немає нормального професійного діалогу з прем'єр-міністром, і про цей конфлікт знають і у ВР, і в профільному комітеті".

При цьому нардеп зазначив, що в такій ситуації "всі, навіть хороші ініціативи МОЗ будуть гальмуватися і не будуть нормально працювати".

Нагадаємо, 14 травня з'явилася інформація про те, що на очільника МОЗ Максима Степанова тисне Банкова із вимогою написати заяву "за власним бажанням". Пізніше прес-секретарка спікера ВР Разумкова заявила, що до парламенту надійшло подання на звільнення Степанова, підписане прем'єр- міністром Денисом Шмигалем.

Після цього Степанов прокоментував можливість своєї відставки і повідомив, що "між ним і депутатами бували суперечки". Степанов уточнив, що ніяких заяв на звільнення не писав, оскільки розуміє свою відповідальність перед людьми. Він додав, що його опоненти націлені на те, щоб розвалити медичну систему країни.

17 травня комітет Ради не підтримав звільнення Степанова - вирішили передати це питання прямо у сесійну залу.

Цього ж дня, під час засідання фракції партії "Слуга народу", народні депутати також не дійшли згоди щодо звільнення Степанова.

Водночас голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія висловив упевненість в тому, що голосів за відставку Степанова під час голосування вистачить.

Повідомлялося також, що, на думку голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, дії Степанова свідчать про те, що міністр хоче почати власну політичну кар'єру.

18 травня Рада звільнила Степанова 292 голосами "за".

Чутки і думки щодо звільнення міністра охорони здоров'я України Максима Степанова ходили вже давно серед різних політичних партій і сил.

Про його відставку у ЗМІ йшлося ще з липня минулого року, коли стало відомо, буцімто нардепи хочуть "вигнати" його з МОЗ. Степанову закидали неплідну роботу в умовах пандемії та ще низку помилок і невдач.

У лютому поточного року повідомлялося, нібито "слуги" погрожують Степанову відставкою, якщо вакцинація проти коронавірусу не стартує в обіцяні терміни.

Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Степанов є основним парламентером із питання вакцинації, тому відправляти його у відставку недоречно. На думку чиновника, Степанов має відпрацювати цей кейс із вакцинацією до кінця і показати ефективність, або ж неефективність.

Після початку кампанії з вакцинації про відставку Степанова деякий час не йшлося, але вже 27 квітня вранці народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко повідомив, що Офіс президента планує винести питання відставки Степанова на голосування парламенту.

Водночас у "Слузі народу" тоді заявили, що з ними не говорили про можливу відставку Степанова.

28 квітня стало відомо, що фракція "Голос" у Верховній Раді зібрала необхідні 150 підписів під вимогою скликати позачергове пленарне засідання щодо відставки Степанова.

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