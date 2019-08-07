Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"

Между 254 будущими нардепами "Слуги народа" уже есть интриги и ходят сплетни.

Об этом сказал вероятный глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Радио НВ".

На вопрос ведущего, ощущает ли он интриги внутри "Слуги народа", политик ответил: "Конечно".

"Вы знаете, когда даже 10 человек в политике, начинаются интриги. А когда 250 - это просто ужас. Я в Трускавце такого наслушался. И о себе, и о всех. У нас люди склонны к сплетням, перемыть кости. Это такая национальная традиция, почему от нее отступать? Люди с разным бэкграундом. Думаю, будет очень весело", - сказал Арахамия.

21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.