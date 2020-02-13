Арахамия отверг возможность досрочного роспуска парламента

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что президент Владимир Зеленский не будет распускать Верховную Раду и досрочных выборов не предвидится.

Об этом депутат заявил в интервью "Стране", опубликованном 12 февраля.

"Думаю, досрочных выборов не будет. Проводить сейчас целую предвыборную кампанию - это очень дорого, и еще неизвестно, какой результат мы получим", - считает он.

Арахамия напомнил, что в Украине впервые в истории собралось монобольшинство. Он сомневается, что на досрочных выборах удастся повторить такой "подвиг".

NewsOne

https://newsone.ua