Арахамия считает, что Гончарук останется премьером

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что должность премьер- министра останется за Алексеем Гончаруком. Об этом Арахамия сказал в интервью Интерфакс-Украина.

"На премьер-министра, я думаю, не будет кандидатур", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько кандидатур на должность премьер-министра в настоящее время рассматривается.

Отвечая на уточняющий вопрос, останется ли премьером Гончарук, Арахамия сказал: "Думаю, что да. По крайней мере, на данный момент никакие заявления не поступали".

Ранее появилась информация о том, что у президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.

28 февраля сообщалось, что 4 марта в 16:00 состоится внеочередное пленарное заседания Верховной Рады, которое созывает Зеленский для принятия решений по Кабмину и возможной отставки некоторых министров.

Сегодня на брифинге Гончарук заявил, что не намерен обсуждать слухи о возможности своей отставки. Он сказал, что насчет этого "будут консультации с президентом и парламентом".